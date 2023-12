Brian Riemer kijkt in eigen rangen: "Een potentiële Gouden Schoen-winnaar"

Vandaag is Brian Riemer één jaar trainer bij RSC Anderlecht. Paarswit trekt vanavond naar Westerlo voor de volgende opdracht in de Jupiler Pro League.

Brian Riemer zit met wat zorgen. Hazard en Amuzu zijn nog onbeschikbaar, maar in principe zijn Dolberg en Verschaeren wel opnieuw inzetbaar.

Zeker voor Yari Verschaeren is het na een maandenlange afwezigheid bijzonder om weer aan voetballen toe te komen, zo weet Riemer ook. En de trainer van Anderlecht verwacht veel van zijn youngster.

“Een fitte Yari Verschaeren is één van de beste spelers in de Jupiler Pro League”, zegt de Deen zonder blikken of blozen aan Het Nieuwsblad. “Een potentiële Gouden Schoen-winnaar. Elke club in België zou hem zo snel mogelijk terug willen. Ik zie op training een speler die heel hongerig is.”

Het is uitkijken op welke positie hij zal uitgespeeld worden. “Of hij een concurrent is voor Leoni en Stroeykens. Hij kan ook op de flank voetballen, maar ontbolsterde vorig jaar omdat hij op zijn beste positie centraal speelde. We zullen zien. We hebben al 23 spelers gebruikt en zullen iedereen nodig hebben.”