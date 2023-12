Alexander Blessin weet wat nodig is om Liverpool te verslaan

Het was voor Union een zuur gelijkspel op het veld van Toulouse. Nu moeten ze het afmaken in Liverpool en Alexander Blessin weet wat hiervoor nodig is.

Teleurstelling na Toulouse

“Ik heb meteen na de wedstrijd tegen Toulouse gezegd dat we teleurgesteld mogen zijn, maar dat we ook fier kunnen zijn op onze prestatie”, aldus Alexander Blessin op de persconferentie voor het treffen met Cercle Brugge. “Het klopt dat we verdienden om te winnen, nu zal er over twee weken meer druk zijn voor ons. Uiteindelijk pakken we een punt, we zullen zien waar dat ons brengt."

Liverpool

Union is verplicht om te winnen tegen Liverpool en is tegelijkertijd nog afhankelijk van wat Toulouse en LASK Linz doen tegen elkaar. Het zal dus niet gemakkelijk worden voor de troepen van Alexander Blessin.

"Ik heb tegen mijn spelers gezegd dat alles nog mogelijk is. Liverpool is al geplaatst en ze hebben nog andere belangrijke wedstrijden. We moeten hopen op een mindere dag van hen en een perfecte dag van ons”, behoudt hij het vertrouwen in een goede afloop.