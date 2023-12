Zoektocht naar nieuwe coach volop bezig: Dit is het plan van Westerlo

Westerlo verloor vrijdagavond van RSC Anderlecht. Zaterdagmiddag werd Jonas De Roeck de laan uitgestuurd.

Na de nederlaag tegen Anderlecht begon Jonas De Roeck zaterdag gewoon aan de training en de voorbereiding op de match tegen KV Kortrijk volgende week, maar na de middag werd hij toch ontslagen.

Zondag kregen de spelers een dagje vrijaf, waardoor ze vandaag pas weer aan de slag gaan. Met assistent Bart Goor en Head of Football Operations Eric Reenaers voorlopig aan het roer.

De zoektocht naar een nieuwe trainer is volop bezig en het zou wel eens kunnen zijn dat het geen Belgische coach wordt.

“Als we een Belgische coach kunnen nemen, zullen we dat zeker doen. Aan de andere kant moeten we ook beseffen dat de tijd nu te kort is om andere trainers uit te sluiten”, is vicevoorzitter Cetinkaya eerlijk bij Gazet van Antwerpen.

“Het moet sowieso een trainer zijn die past bij de filosofie en het DNA van deze club. Op dat vlak was Jonas een perfect fit . Attractief voetbal brengen, met jonge spelers werken, … Onze ideeën en strategieën zijn duidelijk. We zoeken een trainer die mee wil gaan in dat verhaal. Maar dan wel met meer defensieve stabiliteit.”

Of de nieuwe trainer al tegen KV Kortrijk op de bank zal zitten is nog niet duidelijk. “Het zou goed zijn als we tegen dan duidelijkheid hebben, maar we gaan geen overhaaste beslissingen nemen. Met of zonder nieuwe coach, de spelers kennen hun verantwoordelijkheid”, besluit hij.