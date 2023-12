Lotje trek voor de nieuwe coach? Fans schuiven enkele namen naar voren om Glen De Boeck op te volgen

Amper twee maanden was Glen De Boeck coach van KV Kortrijk. De club moet op zoek naar de derde trainer van dit seizoen.

De derde trainer dit seizoen, de zesde in iets meer dan twee jaar tijd. KV Kortrijk heeft de voorbije jaren al heel wat trainers versleten.

Na het ontslag van Glen De Boeck is het uitkijken wie de nieuwe trainer zal worden. Voorlopig neemt Joseph Akpala de honneurs waar en sommige supporters zijn voorstander om hem samen met Kristof D’haene het seizoen te laten uitdoen.

Andere fans schuiven dan weer enkele namen naar voren van trainers die mogelijk wel interesse tonen in de job, want niet iedereen zal daar zin in hebben.

De meest genoemde namen zijn Bernd Storck en Yves Vanderhaeghe. Ook Jonas De Roeck, nog maar pas aan de kant geschoven bij Westerlo, is voor de supporters een optie.

Het is nu aan het bestuur van de club om een oplossing te vinden na het ondanks alles toch wel onverwachte ontslag van De Boeck na de bekeruitschakeling tegen RWDM van dinsdagavond.