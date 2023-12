OFFICIEEL: De Mil is de nieuwe coach van Westerlo en geeft ook eerste reactie op vertrek bij Club Brugge

De Mil gaf op de website van Club ook een reactie op zijn vertrek. “Ik kijk terug op 9 fantastische jaren bij Blauw-Zwart. Zowel bij de jeugd, als bij de A-kern heb ik prachtige momenten meegemaakt", zegt hij.

"Club Brugge en zijn supporters zullen altijd een deel van mijn familie blijven, maar de kans om hoofdtrainer te worden bij een mooie ploeg als KVC Westerlo kan ik niet laten liggen. Ik ga met veel goesting de uitdaging aan. Dit is geen vaarwel, maar een tot ziens!”

Westerlo was alvast in zijn nopjes om hem te kunnen aankondigen. "De kneder van talloze jonge talenten bij Club Brugge, wordt meester tacticus bij KVC Westerlo. Onder de hoede van De Mil, stoomden de afgelopen jaren heel wat spelers van het beloftencircuit door naar het hoogste niveau. Zo leerden onder meer (oude) bekenden Thomas Van Den Keybus en Maxim De Cuyper mee bij hem de kneepjes van het vak", klinkt het.

"Ook als T1 liet De Mil al zien uit het juiste hout gesneden te zijn. Zo gidste hij vorig seizoen Club Brugge in allerijl nog naar een felbegeerd ticket voor Play-Off 1."

"Die cocktail, maakt van De Mil de gedroomde nieuwe hoofdcoach van onze Kemphanen, waar hij met z’n kennis en knowhow kan zorgen voor een sterke doorontwikkeling van onze jonge talenten en met zijn attractieve speelstijl het Westerlo-DNA opnieuw volop kan laten floreren."

