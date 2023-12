'Rode Duivel kent aarzelende start bij nieuwe werkgever, maar kan (opnieuw) rekenen op interesse van Real Madrid'

Youri Tielemans heeft zich na een aarzelende start helemaal kunnen doorzetten bij Aston Villa. De middenvelder zorgt er mee voor dat de Engelsen in de bovenste regionen van de Premier League meedraaien. En dat zorgt (opnieuw) voor interesse.

Defensa Central claimt te weten dat Real Madrid nog steeds interesse heeft in Youri Tielemans. Het blijft natuurlijk een gerucht, maar we willen het jullie niet onthouden. Het is immers niet de eerste keer dat De Koninklijke gelinkt wordt aan Tielemans.

De Madrileense grootmacht volgt Tielemans namelijk al sinds zijn periode bij RSC Anderlecht. Ook in zijn periodes bij AS Monaco en Leicester City werd de Rode Duivel meermaals aan Real Madrid gelinkt.

Waterkans op transfer

De interesse is nog steeds niet gaan liggen, maar de kans is klein dat het ook effectief tot een transfer zal komen. Florentino Perez houdt het dossier achter de hand als plan B of zelfs plan C. Tielemans is en blijft immers een steengoede middenvelder die - naar de normen van Real Madrid - goedkoop kan opgehaald worden.