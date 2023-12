Gewezen voorzitter KV Mechelen openhartig: "Gevangenis geen bosklassen" en "Insomnia is een monster"

Het gerecht legde eerder deze week beslag op enkele miljoenen euro's die Dieter Penninckx opstreek na de verkoop van KV Mechelen. Een en ander heeft te maken met het failliete modebedrijf FNG Group, met onder meer Brantano, waarvan Penninckx een van de oprichters was.

De verkoop van KV Mechelen gebeurde begin dit jaar, omdat de club hem kwijt wou nadat hij in verschillende zaken gemeld werd. Hoeveel hij kreeg voor zijn aandelen bij KV Mechelen is niet bekend. Het Mechelse gerecht heeft nu beslag gelegd op de miljoenen van Dieter Penninckx, een van de oprichters van het modebedrijf. Beurskoersmanipulatie wordt hem daarbij verweten, een zaak die nog steeds lopend is en waarvoor hij eerder ook al eens in de cel zat bij het schenden van zijn voorwaarden.

Penninckx zelf heeft over de zaak een boek geschreven: 'De man in de arena.' Daarover is hij komen spreken in De tafel van Gert: "Op ons hoogtepunt hadden we een jaaromzet van 800 miljoen euro. Als voorzitter van KV Mechelen wonnen we de Beker van België."

Gevangenis geen bosklassen

"Ik was van jongs af aan fan van Mechelen, maar ik wilde niet op de voorgrond treden." Door Operatie Propere Handen moest dat uiteindelijk wel, want Penninckx was de enige die nog bereikbaar was van het bestuur uit. Maar ook in die periode had Penninckx het al lastig: "Ineens ging het niet meer. Insomnia is een monster, ik kon niet meer slapen."

De coronaperiode deed 'de rest'. Door het schenden van zijn voorwaarden belandde hij na het failliet van de FNG Group ook nog eens 40 dagen in de cel: "Die omstandigheden ... neen, de gevangenis zijn echt geen bosklassen."