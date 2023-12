Jan Vertonghen investeert om... het veld van Anderlecht te redden

De centrale verdediger gaat investeren in Raw Stadia, een bedrijf dat gespecialiseerd is in grasmattechnologie. Anderlecht zou met het bedrijf in gesprek zijn gegaan over een mogelijke samenwerking

Anderlecht speelde afgelopen weekend tegen Standard op een grasmat die er bijzonder slecht bij lag. Sinds het begin van het seizoen worstelt paars-wit met de staat zijn veld. Jan Stryckers, oprichter van Raw Stadia, sprak in een interview met De Tijd over hoe belangrijk het is voor een sporter om een goed speelveld te hebben. "De link tussen het oppervlak van een sportveld en fysieke fitheid wordt veel te veel onderschat", klonk het. Zo'n vijftig clubs werken al samen met het Belgische bedrijf, waaronder Arsenal, Liverpool, Tottenham en Leipzig, maar ook Racing Genk, KAA Gent. Voor deze diensten betalen de clubs tussen de €15.000 en €50.000 per jaar. Raw Stadia wil nu 1,5 miljoen euro ophalen om zijn softwarepakket op de markt te brengen. Jan Vertonghen is naar verluidt van plan om in het bedrijf te investeren om zo deel te nemen aan de ontwikkeling ervan... en het redden van het veld in het Lotto Park.