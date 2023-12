Sterkhouder van KRC Genk komt met héél duidelijk statement aan adres van coach op de proppen

KRC Genk sloop afgelopen zondag opnieuw de top zes binnen na een overwinning Am Kehrweg. Toch blijft de positie van Wouter Vrancken niet onbesproken. Bilal El Khannous heeft een héél duidelijke mening over zijn coach.

De bestuurskamer van KRC Genk bevestigde de voorbije weken het vertrouwen in Wouter Vrancken. Al is dat in de voetbalwereld niet altijd het meest positieve signaal. Al kan de coach van de Limburgers na de overwinning van afgelopen zondag - en de virtuele plaats in PO1 - iets geruster werken.

"Ik kan bevestigen dat de spelersgroep nog steeds voor tweehonderd procent achter de coach staat", is Bilal El Khannous heel duidelijk. "Vrancken is een topcoach. Soms ligt het uitblijven van resultaten simpelweg aan de spelers en niet aan de trainer."

Ook de sterkhouder van de Smurfen beseft dat Genk soms vergat om zichzelf te belonen met een overwinning. "Maar alle spelers en de sportieve staf kunnen nog steeds in de spiegel kijken. We doen er alles aan. En dat kantelt niet na een mindere match of na een verliespartij."