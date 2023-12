Klaar voor rentree, maar ziet zijn trainer dat ook zo bij Cercle Brugge?

Cercle Brugge is uit de top zes weg na nederlagen tegen Union en Antwerp. Zaterdag volgt nog OH Leuven, met mogelijk ook Hannes Van der Bruggen aan de aftrap.

Een maand geleden viel Hannes Van der Bruggen uit met een kuitblessure, maar sinds vorige week vrijdag traint hij opnieuw mee met de groep. Nu er bij Cercle haast geen middenveld meer is, lijkt het zo goed als zeker dat hij meteen weer in het basiselftal gedropt wordt.

“De coach beslist”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “In Leuven voetbal ik in ieder geval zeer graag, dat stadion ademt voetbal. Makkelijk wordt het niet. OHL beleeft een moeilijk seizoen, maar daar is toch wat kwaliteit weg. Uitkijken dus.”

Cercle deed het tot nu toe bijzonder goed. “Dat Cercle dit seizoen op het elan van het vorige kon doorzetten is minder evident dan velen denken, zonder Olivier Deman, zonder de goals van Ayase Ueda. Gelukkig is Kevin Denkey echt ontploft.”

De blessures gooiden echter roet in het eten. “Dat ik zelf nu sneller dan verwacht hersteld ben, is de verdienste van onze medische staf. Bij zo’n blessure merk je hoe enorm de voetballerij geëvolueerd is sinds ik bijna dertien jaar geleden bij Gent debuteerde, hoeveel meer gespecialiseerde mensen zich tegenwoordig om de paraatheid van een speler bekommeren.”