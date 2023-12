Antwerp-coach Mark Van Bommel waarschuwt Anderlecht en wil "hun code kraken"

Antwerp ontvangt Anderlecht op zondag. Een leuk duel tussen de nummer twee en vier in het klassement.

In augustus trok de Great Old naar het Lotto Park. Toen won paars-wit met 1-0. Mark Van Bommel wil het graag eens anders zien. "We moeten hun code maar eens kraken", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

"Anderlecht is een moeilijk te bespelen tegenstander. Ze spelen geen Europees, maar ze hebben zich ook gewoon goed versterkt, met veel ervaring. Rits, Dolberg, Schmeichel, Delaney, Vertonghen... En daarnaast de jonge talenten die zich ontwikkelen", gaat Van Bommel verder.

"Dolberg en Dreyer hebben samen al 21 doelpunten gemaakt, maar het wil niet zeggen dat wanneer je die twee uit de match houdt dat Anderlecht daardoor minder is", weet Van Bommel.

De Antwerp-coach stuurt toch een lichte waarschuwing. "De match tegen Barça heeft ons veel energie gekost, maar het gevoel zit altijd beter na een zege dan na een verlies.