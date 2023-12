Nusa en Skov Olsen niet altijd in de basis bij Club Brugge: kapitein Vanaken zegt waarom

Antonio Nusa en Andreas Skov Olsen hebben bijzonder veel kwaliteiten, maar starten niet elke week bij Club Brugge. Kapitein Hans Vanaken geeft meer duiding.

Tegen het Noorse Bodo/Glimt stond Antonio Nusa voor het eerst sinds 21 oktober nog eens in de basis, Andreas Skov Olsen mocht na twee wedstrijden als invaller ook nog eens starten.

Dat de twee het verschil kunnen maken, bewezen ze ook tegen Bodo/Glimt. Nusa scoorde, Skov Olsen gaf een assist. Maar kapitein Hans Vanaken begrijpt ook waarom ze allebei niet altijd spelen.

Fitheid belangrijk

"Soms moet je ook kijken naar fitheid. Nusa heeft zijn fractuur gehad, je wil ook niet dat hij na één wedstrijd opnieuw twee of drie weken uitvalt. Skov Olsen is hetzelfde, hij heeft af en toe ook wat pijntjes."

"Het zijn jongens die heel veel explosiviteit hebben en acties brengen, daardoor hebben ze ook sneller last. Het is daarom moeilijker om ze fit te houden. Maar we hebben genoeg spelers om dat ook op te vangen."

Maar Vanaken ontkent niet dat het makkelijker gaat met Nusa en Skov Olsen op het veld. "Die jongens hebben enorme kwaliteiten en voor ons zou het ook goed zijn als ze elke wedstrijd konden spelen. Ze kunnen hun mannetje voorbij gaan of doelpunten maken. Maar ze moeten fit zijn."