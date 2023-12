'Anderlecht wil absolute diamant naar Brussel halen en kreeg al meteen antwoord van Juventus'

Jesper Fredberg is volop bezig met het aantrekken van een extra centrale verdediger. RSC Anderlecht bracht inmiddels een bod uit op Dean Huijsen. Een transfer zal er echter niet komen.

Er circuleren meerdere namen die de defensie van RSC Anderlecht kunnen komen versterken. Ondertussen lekken ook de eerste details van effectieve aanbiedingen uit. Fabrizio Romano weet dat Jesper Fredberg een poging heeft ondernomen om Dean Huijsen naar Brussel te halen. De Deen kwam echter van een kale reis terug.

Anderlecht hoopte de 18-jarige verdediger - de Nederlander geldt in eigen land én in Italië als een absoluut toptalent - te huren van Juventus FC. De Oude Dame was echter niet akkoord met de paars-witte voorwaarden.

Géén aankoopoptie of definitieve transfer

De Belgische recordkampioen wil immers een aankoopoptie. Juventus is dan weer bereid om over een verhuur te praten, maar een aankoopoptie of definitieve transfer is absoluut niet aan de Italiaanse orde. Huijsen gaat na de jaarwisseling hoogstwaarschijnlijk op uitleenbasis voor een andere Italiaanse eersteklasser voetballen.