Drie goals slikken, maar toch Man van de Match: Iedereen zegt hetzelfde over Kortrijk-doelman Vandenberghe

KVK-doelman Tom Vandenberghe kreeg dan wel drie doelpunten binnen tegen Cercle Brugge. Maar toch zorgde de doelman ervoor dat zijn ploeg niet met zwaardere cijfers verloor.

KV Kortrijk-doelman Tom Vandenberghe stond in de eerste helft in een schietkraam tegen Cercle Brugge. Maar liefst acht keer schoot Cercle op doel, maar Vandenberghe schudde wel acht uitstekende reddingen uit zijn mouwen.

In de toegevoegde tijd was het dan toch raak voor Cercle. In de 47ste minuut kon Cercle-kapitein na een warrige fase in de zestien Vandenberghe dan toch kloppen. In het eerste kwartier na de rust scoorde Cercle nog twee keer.

Man van de match

Toch sprak iedereen ook over de prestatie van de Kortrijk-doelman. "We moeten ook wel onze doelman bedanken. Hij toont nogmaals dat hij een van de beste keepers van deze competitie is. Het is spijtig dat hij dan nog drie doelpunten moet slikken", zei Marco Kana.

"We moeten dankbaar zijn dat we een doelman zoals Tom hebben", zei Kortrijk-coach Akpala. "Hij is heel constant dit seizoen, maar het is jammer voor hem, omdat we tegendoelpunten slikken die we niet zouden moeten slikken."

Ook Hannes Van der Bruggen zag Vandenberghe goed presteren. "Als Tom Vandenberghe niet in de goal stond, hadden we zelfs nog meer moeten scoren. Tom is een uitstekende keeper en bewijst elke week dat hij top is."