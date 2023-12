Jacky Mathijssen doet oproep naar Anderlecht over replay tegen Genk

KRC Genk verloor de wedstrijd op RSC Anderlecht. Al hopen de Limburgers wel dat er een replay komt na het strafschopincident.

Volgens Jacky Mathijssen heeft KRC Genk een statement gemaakt op bezoek bij RSC Anderlecht. “Dat moet hen vertrouwen geven, want op elk gebied waren ze baas. Zowel tactisch, als technisch en qua intensiteit was Genk superieur”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

“Dat is toch een straffe prestatie, op het veld van de tweede in de stand, die de voorbije weken in euforie leefde. Enkel het resultaat zat niet mee. Nu, Genk heeft onverdiend verloren. Niet enkel omdat ze beter waren, maar ook door die strafschopfase.”

De scheidsrechters gingen duidelijk in de fout, zo oordeelt Mathijssen. “Ze hebben geblunderd. En om die fouten recht te zetten, vind ik dat die wedstrijd herspeeld moet worden. Het zou in dat geval misschien mooier zijn mocht de KBVB proactief handelen. Genk heeft intussen al klacht ingediend, maar moesten we daar nu op wachten?”

En Mathijssen kijkt ook in de richting van paarswit. “Misschien had de voetbalbond ook met een statement moeten komen, om die wedstrijd te laten herspelen. Het zou Anderlecht dan ook sieren als ze daar niet tegen protesteren.”