Kopzorgen voor Ronny Deila? Sterkhouder in selectie, maar vraag is of hij wedstrijdfit is

Club Brugge geeft rond de middag Union SG partij. Het is uitkijken met welk basiselftal Ronny Deila uitpakt in de topper.

Het gevoel zit helemaal goed in de kleedkamer van Club Brugge. Het elftal draait eindelijk op volle toeren en kan tegen Union SG vanmiddag een klein statement maken door de competitieleider zonder punten huiswaarts te sturen.

“We genieten van elk moment. En we zitten in een heel goeie flow. Er is veel vertrouwen en geloof. De 'togetherness' wordt elke week groter. Iedereen komt dichter bij elkaar en samen gaan we door”, klonk het bij Deila.

Al zit hij ook met wat kopzorgen. Eentje ervan is Bjorn Meijer, die vrijdagavond geblesseerd uitviel. Hij zit echter wel in de wedstrijdkern voor het duel met Union, al is het wel de vraag of hij helemaal fit is.

Mocht dat niet het geval zijn, dan kan de Nederlander vervangen worden door Denis Odoi en verhuist Maxime De Cuyper weer naar de linkerkant.

“Nu willen we finishen op een 'high'. Union is de laatste ploeg die ons verslagen heeft. Samen met de fans erbij zijn we er klaar voor. We willen hen iets geven om blij te zijn”, besluit Deila.