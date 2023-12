Volgende topclub roert zich: oorlog in Ligue 1 voor Belgisch toptalent met verleden bij Anderlecht - en dat is geen toeval

Na een prima eerste seizoenshelft bij het Spaanse Almeria heeft Largie Ramazani plots de clubs voor het uitkiezen. In Frankrijk is het zelfs een beetje oorlog aan het worden voor de jonge Belg. En neen, dat is absoluut geen toeval.

Een paar dagen geleden was er al de interesse van Olympique Lyon in Largie Ramazani, ondertussen mag daar een tweede Franse topclub aan worden toegevoegd. Franse media en Di Marzio melden namelijk dat ook Lille OSC interesse toont in de jonge Belg.

De aanvaller van Almeria heeft zo nu twee Franse topclubs achter zich aanzitten. Twee ploegen bovendien die ook wel wat doelpunten kunnen gebruiken. Lille staat voorlopig amper vijfde in de Franse competitie en scoorde 21 keer in zeventien wedstrijden, Lyon staat zelfs maar net boven de rode lijn op plaats vijftien en scoorde nog meer 16 doelpunten.

© photonews

Aan de 22-jarige Belgische aanvaller, geboren in Sint-Agatha-Berchem in het Brusselse, om daar verandering aan te brengen? De man die ooit een marktwaarde had van tien miljoen euro maar volgens Transfermarkt nu op zes miljoen euro zit, is alvast wél aan een goed seizoen bezig in de Spaanse competitie.

Bij Almeria zit hij aan drie doelpunten en vier assists over alle competities heen en daarmee heeft hij toch wel wat aandacht kunnen krijgen van geïnteresseerde clubs. De gewezen man uit de jeugd van Anderlecht en Manchester United wil eindelijk laten zien dat hij wél iets aanvangt met al het talent dat hij heeft.

🇧🇪🇧🇮 Largie Ramazani : fusée prête à décoller ?Ancien espoir de Manchester United, cet ailier de 22 ans brille cette saison dans un Almeria pourtant en énorme difficultéLes 2 joueurs à l'apport statistique le plus proche de lui : Nico Williams et Kinglsey Coman ! Fusée 🚀 pic.twitter.com/60y9IcKGji — Data'Scout (@datascout_) December 23, 2023

De Belgische jeugdinternational laat heel wat mooie dingen zien bij Almeria. Volgens Datascout laat hij zowat dezelfde data noteren als Nico Williams en Kingsley Coman. En dat zijn toch absoluut niet de minste namen te noemen.

Ramazani speelt liefst als linksbuiten, maar kan ook centraal in de spits zeker zijn mannetje staan. Afgelopen zomer speelde én scoorde hij nog bij de Belgische beloften op het EK U21 tegen Georgië, toen als rechtsbuiten. Of en wanneer hij bij de Rode Duivels zal terechtkomen? Dat is nog een ander paar mouwen, want met onder meer Lukaku, Doku en Bakayoko staan er natuurlijk stevige concurrenten op het veld daar.