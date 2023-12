Analist wakkert fusiegeruchten in West-Vlaanderen opnieuw leven in

Wanneer het bij clubs uit dezelfde regio sportief (en financieel) niet goed loopt dan duikt het fusiespook weer op. Dit is in West-Vlaanderen niet anders.

KV Kortrijk

Zowel bestuurlijk, financieel en sportief gaat het niet goed met KV Kortrijk. Na de mislukte overnames van afgelopen zomer zit de club op de plek waar de klappen vallen. Omdat ze te laat en te weinig op de transfermarkt hebben kunnen doen loopt het sportief faliekant.

KV Kortrijk staat dan ook op de allerlaatste plek in de Jupiler Pro League. Alleen een mirakel kan de club nog sportief redden. Niet alleen sportief zou een degradatie een drama zijn, maar ook financieel.

Zulte Waregem

Ondanks dat Zulte Waregem aan de kop speelt in de Challenger Pro League loopt niet alles van een leien dakje. De degradatie vorig seizoen uit de Jupiler Pro League heeft er diep ingehakt. Dankzij de nodige financiële inbreng kon de club de rug terug rechten. Als is het niet meer op het hoogste niveau.

Deze financiële inbreng is niet zonder gevaar. Zo bleef Ruud Vormer, Zinho Gano en Jelle Vossen. Drie absolute meerwaardes, maar ook wel spelers met een hoge loonkost. Tegelijkertijd kan Zulte Waregem op deze drie spelers geen (financiële) meerwaarde creëren.

Fusiespook

De moeder der alle fusiespoken is in Antwerpen. Als Antwerp en/of Beerschot zich in moeilijk vaarwater zich bevonden dan kwam deze oplossing al eerste boven.

Tot op heden is hier nog geen sprake van en met de financiële middelen die Antwerp momenteel heeft lijkt die kans ook klein.

Franky Van der Elst zag bij Het Nieuwsblad mogelijk wel een optie in een fusie tussen KV Kortrijk en Zulte Waregem. Al beseft hij ook dat het water tussen deze twee clubs diep is.

“Of een fusie in Zuid-West-Vlaanderen een oplossing zou zijn? Daar vrees ik toch voor, dat ligt ook erg gevoelig", verklaart Van der Elst bij Het Nieuwsblad. "Zaak is dat zowel Kortrijk als Zulte Waregem het moeilijk hebben en misschien moeten ze maar eens samenzitten – je weet maar nooit.”