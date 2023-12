Antwerp gaat inbreken in de top-3 waar nu nog Club Brugge, Gent en Anderlecht staan: Engelse topclub roert zich

Royal Antwerp FC werd afgelopen seizoen kampioen en liet zich de voorbije weken ook enorm hard zien in de Champions League. Door de 3-2 zege tegen Barcelona hebben ze ook indruk gemaakt op de scouts van overal in Europa, waardoor er transfers op komst lijken van absolute topwaarde.

De jonge talentjes hebben ook in de Champions League hun stempel gedrukt. George Ilenikhena is de jongste Fransman ooit die scoorde in de Champions League, Arthur Vermeeren van zijn kant nam dan weer het record af van ene Paul Van Himst als jongste scorende Belg in het kampioenenbal.

Om maar te zeggen dat dat record heel wat langer is blijven staan. Het doet ook deugd voor de spelers, maar mogelijk ook voor de clubkas van stamnummer 1. Beide jonge talentjes staan nu al enorm in de etalage en lijken onhoudbaar voor The Great Old.

Tottenham Hotspur klopt aan met 28,5 miljoen euro voor Arthur Vermeeren

Zowel van Bommel als Overmars lijken dat in het geval van Arthur Vermeeren ook stilaan te begrijpen en er wordt al gehoopt dat er via een huurdeal toch nog enkele maanden of een jaar langer kan worden genoten van de jonge Rode Duivel. Met Tottenham Hotspur is de eerste Engelse topclub officieel zich komen melden.

Zij zouden een bod van 28,5 miljoen euro willen neerleggen op de Bosuil. Daarmee zou het transferrecord van stamnummer 1 meteen meer dan verdubbeld worden. Afgelopen zomer vertrok Gaston Avila voor 12,5 miljoen euro naar Ajax Amsterdam en Willian Pacho voor 9 miljoen euro naar Frankfurt.

© photonews

Het huidige transferrecord in de Jupiler Pro League staat momenteel op naam van Charles De Ketelaere en 36,5 miljoen euro. Ook Jonathan David leverde aan Gent uiteindelijk door bonussen meer dan 30 miljoen euro op, Jérémy Doku leverde 26 miljoen euro op voor Anderlecht. Gaan zij binnenkort uit de top-3?

Met een eerste bod van 28,5 miljoen euro op Vermeeren lijkt dat zeker tot de mogelijkheden te behoren, want de kans is realistisch dat er nog steviger aanbiedingen gaan komen. Al mogen ook andere spelers zeker hopen op een toptransfer aankomende winter. Het zal heet worden, ook op de bankrekeningen.