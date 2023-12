Grote verrassing in de selectie van Anderlecht: première voor jongeling

Toch wel een verrasing in de selectie van Brian Riemer, waar ook Thorgan Hazard zijn terugkeer in viert. De Deense coach riep immers ook Robbie Ure op.

Ure is de spits van de RSCA Futures en kwam pas laat aan afgelopen zomer. Intussen zit hij wel al aan vijf goals en twee assists in tien matchen in de Challenger Pro League. Ure maakte er al indruk en Anderlecht wil de 19-jarige spits graag houden.

Hij heeft immers maar een contract tot medio 2024. Zelf staat hij alvast open voor een verlengd verblijf bij paars-wit, waar hij hoopt door te breken bij het eerste elftal. Riemer beloont de spits nu met een eerste selectie.

Ook Nilson Angulo mag blijven. De Futures zijn al in winterstop en dat maakt het natuurlijk makkelijker voor Riemer om hen erbij te nemen.