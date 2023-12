'Interesse groeit met de dag: nog twee Europese topclubs kloppen aan in Dudenpark'

Mohamed Amoura is bezig aan een zeer indrukwekkend seizoen. Dat is ook in het buitenland opgevallen. Steeds meer ploegen roeren zich op de arbeidsmarkt voor de speler van Union Saint-Gilloise.

De Algerijnse spits kan volgens France Football rekenen op concrete interesse van Wolverhampton Wanderers en Olympique Lyon. Dat was het nieuws van donderdag. Een dag later is er alweer éxtra nieuws. Zo zijn ook Arsenal en AC Milan volgens Algerijnse media ten zeerste geïnteresseerd in het woelwater van Union SG. En uiteraard zijn er nog veel andere ploegen die wel wat zien in de man met 13 doelpunten in 15 wedstrijden dit seizoen. De gekheid van een wintermercato Hij kwam van Lugano over voor vier miljoen euro en zou nu een veelvoud van dat bedrag moeten opleveren, al wil Union SG hem niet laten vertrekken - zeker deze winter niet, met oog op een eventuele titel binnen enkele maanden. Rest de vraag: kunnen ze hem houden? Amoura zelf lijkt ook niet meteen zinnens van een vertrek te willen forceren en wil graag bij Union blijven. Maar wat als er een topclub komt aankloppen met pakweg 50 miljoen euro? De gekheid van een wintermercato mag nooit worden uitgesloten.