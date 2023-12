Toby Alderweireld kondigt gezinsuitbreiding aan met een bijzondere naam

Toby Alderweireld geniet even van vakantie en dit leek het ideale moment om aan gezinsuitbreiding te doen.

Darko Alderweireld

De familie Alderweireld is een gezinslid rijker. Nee, het is geen derde kind voor Toby Alderweireld en zijn vrouw, maar een hond. Hij stelde de doberman voor op Intstagram.

Inbraak

Eén van de redenen dat Toby Alderweireld een hond in huis heeft genomen is een poging tot inbraak in zijn huis in Kapellen. Dit had hij een tijd terug bekendgemaakt bij Gazet van Antwerpen.

“We gaan nu hier en daar nog wat extra maatregelen treffen”, zei Alderweireld. “We gaan onder meer een hond nemen. En geen kleintje. Een ­dobermann. Die gaan ze niet graag tegengekomen in het ­donker.”

Darko Pivaljevic

Het nieuwe gezinslid heet Darko. Een naam niet onbekend bij de supporters van Antwerp. Velen gaan direct denken aan cultspits Darko Pivaljevic. De Servische aanvaller kende drie periodes bij Antwerp en was een gevreesd aanvalsduo met Patrick Goots.

In totaal kwam hij 159 keer in actie voor Antwerp. Daarin kon hij 48 keer de netten vinden.