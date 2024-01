De meest frustrerende cases bekeken die uitdraaiden op een vertrek bij Anderlecht: "We moeten dat beseffen"

Anderlecht probeert jong talent te lanceren, maar het is ook al vaak uitgedraaid op een vertrek van jonge getalenteerde spelers. Een vroegtijdig vertrek zelfs.

In Radio Radzinski komt Kevin Vermeulen, jarenlang één van de drijvende krachten van de jeugdopleiding van Anderlecht, daar op terug. "De meest frustrerende cases zijn de jongens waar je hard mee werkt en op een contractgerichte leeftijd naar elders gaan", is hij duidelijk.

Ook al is het soms opboksen tegen concurrentie die op een ander niveau acteert. "We moeten ook beseffen dat we 'maar' Anderlecht zijn Europees gezien en er nog grotere stallen zijn. Een Lavia bijvoorbeeld is spijtig, want dat is een Europees talent. Hij ging naar Engelnad. Spijtig dat Brexit een jaartje te laat kwam, anders was dat niet mogelijk is."

© photonews

Vermeulen overloopt nog enkele gevallen. "Karetsas heeft gekozen voor een ander Belgisch avontuur. Butera is een jongen die zich in de kijker gespeeld heeft in de Futures en één jaar contract had. Hij blesseerde zich zwaar. Dat is dan een typische case waarbij Anderlecht moest kiezen: ofwel verkopen we hem, ofwel laten we zijn contract uitdoen."

Op een gegeven moment zijn de mensen van de jeugd ook klaar en neemt het profvoetbal het over. "Ons werk is af wanneer ze hun eerste profcontract tekenen en gedropt worden bij de Futures. Dan beginnen er andere dingen te spelen."