Drijvende kracht achter de schermen bij Antwerp krijgt lof en cruciale rol toegedicht: "Hij levert écht goed werk"

Als Antwerp de voorbije jaren met rasse schreden is vooruitgegaan, komt dat omdat achter de schermen hard en goed gewerkt wordt. Ook door mensen die zelden in de schijnwerpers worden geplaatst.

Sacha Tavolieri getuigt bij Foot Mercato over de verdiensten van Joachim Vercaigne, hoofd scouting bij Antwerp. "Vercaigne levert écht goed werk qua het ontdekken van talenten. Hij kijkt alert naar de verschillende profielen die de ronde doen. Frankrijk is daar een bepaalde markt voort."

Een verwijzing dat in de laatste seizoenen spelers als Calvin Stengs en George Ilenikhena in Frankrijk zijn opgepikt. "Vooral de Ligue 2 is daar interessant voor, omdat het een kampioenschap is dat op fysiek en technisch-tactisch vlak goed trekt op het Belgische kampioenschap."

© photonews

'Er is een bepaalde gelijkenis tussen wat ze hier vragen van spelers en wat ze daar vragen. Bovendien heeft Antwerp een trainer wiens filosofie jongeren toelaat om hun voetbal te ontwikkelen', haalt Tavolieri ook de factor Van Bommel aan.