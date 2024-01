Gelukkig Nieuwjaar: Marc Coucke duikt op nieuwjaarsfeestje op met ... absoluut droomtarget van Club Brugge

Marouane Fellaini zit sinds 1 januari officieel zonder club. De gewezen Rode Duivel zou voor veel ploegen zeker nog een versterking kunnen bieden, maar makkelijk haalbaar wordt hij allerminst uiteraard.

Sinds het einde van zijn avontuur in China is Marouane Fellaini vrij om te tekenen bij wie hij wil. De voormalige Rode Duivel ontkent dat hij met pensioen gaat en wil graag nog een leuke uitdaging beleven de komende maanden.

De 36-jarige gewezen Rode Duivel en ex-speler van Standard werd de voorbije weken gelinkt aan een overstap naar Club Brugge, al is daar voorlopig nog geen sprake van een deal. De voorbije jaren verdiende hij liefst 22 miljoen euro op jaarbasis, dus zal hij flink moeten inleveren als hij naar België zou willen komen.

Fellaini zelf neemt het er ondertussen van in Dubai, waar hij ook nieuwjaar vierde. Daar kwam hij ook Marc Coucke tegen, de sterke man van RSC Anderlecht. Een overstap naar paars-wit? Neen, dat zit er niet echt snel aan te komen.

Mogelijk kiest Marouane Fellaini wel voor de zandbak, want ook in het Midden-Oosten zijn er verschillende ploegen die hem willen paaien. Coucke zelf? Die wenst iedereen alvast een gelukkig nieuwjaar en ging afgelopen nacht ook naar een concert van Sting kijken in het Atlantis Palm-hotel in de Verenigde Arabische Emiraten.