Hasi ziet na Bassette nog een pion uitvallen en zegt of er versterking komt

KV Mechelen is momenteel in Spanje op winterstage. Besnik Hasi bereidt het team voor op het vervolg van de competitie.

Besnik Hasi heeft een fikse aderlating aan zijn been bij KV Mechelen. De blessure van Norman Bassette is een stevige streep door de rekening.

“Die zijn we wellicht kwijt voor de reguliere competitie. Lion Lauberbach kon hem vervangen, maar hij heeft hier al een elleboog gekregen en was duizelig. Die zijn we nu ook kwijt. Zo wordt de spoeling wel heel dun”, klinkt het bij Sporza.

Inkomende transfers moeten de fans niet verwachten. “Ik focus op de spelers die ik heb en droom niet te veel. We moeten het beste maken van wat we nu hebben. Ik vrees ervoor dat we niet te veel zullen doen op het vlak van transfers.”

“KV Mechelen is geen club die 4 of 5 transfers kan doen die het verschil maken. Wij moeten het op een collectieve manier doen. We zoeken een manier die past bij deze ploeg en deze club en ik denk dat we daarvoor op de goeie weg zijn.”

Hasi ligt momenteel onder contract tot het einde van het seizoen. “Er zijn nog geen afspraken gemaakt, maar ik voel me hier thuis. KV Mechelen is een mooie club. Als beide partijen na het seizoen tevreden zijn, dan denk ik dat we samen kunnen voortwerken.”