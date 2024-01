Karetsas dicht bij A-ploeg Genk: "Daarom keerde ik van Anderlecht terug naar Genk"

Konstantinos Karetsas is nog steeds maar 16, maar leunt steeds dichter aan bij de A-ploeg van Genk. De aanvallende middenvelder mocht op stage zijn debuut maken in de oefenmatch tegen Lugano.

En Karetsas deed het goed. “Voor de match had ik wel een beetje stress. Maar omdat mijn eerste acties meteen lukten, voelde ik me al snel op mijn gemak", zegt hij in HBvL. "Mijn debuut was voor mij zeker het hoogtepunt van deze stage. Met nog een assist als uitsmijter."

"Alleen met mijn vrijschoppen was ik minder tevreden, normaal raak ik zo’n bal beter. Maar ik ben tevreden met de vele tips die ik krijg van de coach en spelers als Bryan Heynen bijvoorbeeld. Wij worden als jongeren heel goed aanvaard, dat geeft wel een fijn gevoel."

De transfer van Anderlecht naar Genk bracht veel commotie teweeg, maar Karetsas is overtuigd dat hij de juiste keuze maakte. “Zeker weten. Ik ben van Anderlecht naar Genk teruggekeerd, omdat ik me helemaal kan vinden in het project dat voor me werd uitgetekend. In de Challenger Pro League worden we gehard, ik voel dat ik het afgelopen halfjaar al mooie stappen heb kunnen zetten."