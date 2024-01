Gent en Anderlecht? Jonge Belg met verleden bij onder meer Club Brugge maakt pittige wintertransfer

Stanis Idumbo-Muzambo heeft een verleden bij KAA Gent en Club Brugge, maar speelt dit seizoen bij Ajax Amsterdam. Nu zoekt hij andere oorden op, de knoop is doorgehakt. Verschillende Belgische teams vissen achter het net.

De Belgische spelmaker Stanis Idumbo Muzambo - geboren in het Franse Melun - is al sinds juli 2021 actief voor Ajax Amsterdam. De Ajacieden plukten hem weg bij KAA Gent, waar hij vier jaar speelde. Daarvoor was hij actief in de jeugd van Club Brugge.

Bij Ajax Amsterdam werd Stanis Idumbo-Muzambo afgelopen zomer overgeheveld naar de B-kern van Jong Ajax. Maar een paar weken terug gaf hij aan dat hij Ajax wilde verlaten. Nu heeft hij de knoop doorgehakt en kiest hij voor het Spaanse Sevilla.

De 18-jarige aanvallende middenvelder kon komende zomer transfervrij vertrekken, maar kiest nu zelfs al voor een wintertransfer. In Spanje zal hij dit seizoen in eerste instantie uitkomen voor de B-ploeg van Sevilla, komende zomer kan hij dan een nieuwe stap zetten in zijn carrière richting A-kern.

Diverse Belgische teams grijpen zo naast de jonge Belg. Tottenham was bij de zes ploege die er Idumbo Muzambo graag bij wilden hebben. Ook minstens twee Belgische teams hadden de jongeling al langer dan vandaag op de radar staan: KAA Gent en Anderlecht.