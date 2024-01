Sam Baro was het niet eens met beslissing, vanaf dinsdag tegen Club Brugge is er een Gentse oplossing

De voorbije weken was er heel wat te doen over het busvervoer van en naar de KAA Gent Arena. De Lijn wilde niet buigen en dus zochten de Buffalo's zelf naar een oplossing. Vanaf dinsdag tegen Club Brugge gaat die in voege.

Een tweetal maanden geleden kwam naar buiten dat De Lijn heeft besloten in het nieuwe vervoersplan in Gent - dat inging vanaf 6 januari - om de lijnen naar de KAA Gent Arena te schrappen. Geen speciale lijn dus naar het stadion, een doorn in het oog van vele supporters.

De Lijn deed dat eerder ook al in onder meer Brugge, maar snoeide nu dus ook in Gent. Bevoegd Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) was daarin formeel en wilde niet tussenkomen voor een specifiek stadion.

Nieuw! Onze club organiseert vanaf dinsdag (KAA Gent-Club Brugge) pendelbusvervoer van en naar Gent Zuid. De regeling voor de pendelbussen vanaf P&R Gentbrugge blijft ook bestaan. @KAAGmobiel 🔵⚪️



Sam Baro ging in de reactie en wilde via overleg met stad Gent en De Lijn voor een oplossing zorgen, maar die werd niet gevonden. En dus namen de Buffalo's uiteindelijk zelf hun verantwoordelijkheid en gaan ze voor meer pendelbussen naar het stadion zorgen, zodat de fans op post kunnen zijn en blijven via het openbaar vervoer.

Vanaf het duel tegen Club Brugge zal een testfase ingaan met de pendelbussen. Mogelijk dat er nog een aantal kinderziektes moeten weggewerkt worden de komende maanden, maar de situatie zal van match tot match worden opgevolgd.