Chaos in de maak als straks het BAS moet oordelen over matchen van Genk en Club Brugge

Genk en Club Brugge trekken alle registers open om hun respectievelijke matchen tegen Anderlecht en KV Mechelen te laten herspelen. Uiteraard zijn die situaties geen goeie zaak voor het Belgische voetbal en kan het heel de competitie straks in de war schoppen. Maar de frustratie is groot.

Da's niet enkel bij Club en Genk zo hoor. Er zijn nog ploegen die het al eens overwogen hebben, maar het dan toch maar zo gelaten hebben. De twee topclubs kunnen het zich echter permitteren om er tijd en geld in te steken. Want het kan een verschil maken in de stand en in hun portefeuille. Er gaat nu eenmaal veel geld in het voetbal om.

Onvoorspelbaar BAS

Ze trekken dus zowel naar de Disciplinaire Raad van de KBVB en het BAS. En de Disciplinaire Raad is straks eerst aan zet. Dinsdag komt de zaak voor en er wordt daar vrij vlug een uitspraak verwacht. Maar dan is de kous zeker nog niet af. Beide clubs kunnen dus nog naar het BAS en die mannen zijn onvoorspelbaar.

Denk maar aan clubs zoals Moeskroen die jarenlang via die weg hun licentie kregen. Er is zelfs een precedent, want het BAS besliste dat Virton-Beerschot moest herspeeld worden na een scheidsrechterlijke dwaling. Toen keurde de ref het winnende doelpunt goed na een snel genomen vrije trap terwijl hij zelf nog instructies aan het geven was.

Het BAS oordeelde dat het een fout tegen de reglementen was... vier maanden na de feiten. Zitten we straks ook in dat straatje, dan worden zowat heel de play-offs onder voorbehoud gespeeld. Want ook Anderlecht en KV Mechelen gaan zich niet zomaar neerleggen bij een uitspraak in hun nadeel.

Chaos

Dan komen we in een situatie waarbij de play-offs mogelijk zelfs niet kunnen beginnen. Dan zijn we nog verder van huis, want met het EK is er ook geen ruimte meer om wedstrijden uit te stellen. En waar in godsnaam moeten die matchen nog ingepland worden?

Midweeks tussen twee speeldagen in? Ze gaan lachen bij Anderlecht en Mechelen. Hoe ver willen Genk en Club straks gaan? Da's de vraag. Het is duidelijk dat ze een signaal willen afgeven, want ze vinden dat ze recht in hun schoenen staan. En het geld waarmee de refs betaald worden, komt ook deels uit hun zakken. Genoeg is genoeg, klinkt het in Jan Breydel en de Cegeka Arena.