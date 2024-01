'Club Brugge heeft nieuwe verdediger op het oog'

Club Brugge kan de nodige versterking gebruiken. Ook in de defensie is er een extra pion meer dan welgekomen.

Volgens Marca is Club Brugge geïnteresseerd om Anselmo Garcia MacNulty binnen te halen. De verdediger speelt momenteel bij PEC Zwolle in Nederland, maar kwam vorige zomer eigenlijk over van Wolfsburg.

Club Brugge krijgt de nodige concurrentie van Real Betis, want McNulty is in Spanje geboren, maar speelde wel al voor de beloften van Ierland. Toch zou blauwzwart één van de topkandidaten zijn om hem binnen te halen.

MacNulty ligt nog tot 2026 onder contract. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op dit moment 750.000 euro, wat dan weer de nodige deuren opent om hem in de toekomst door te verkopen met een mooie marge.

Het wordt echter zaak om Betis te bekampen, want daar genoot hij een groot deel van zijn jeugdopleiding, waardoor een transfer naar Sevilla een beetje als thuiskomen zou aanvoelen.