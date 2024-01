Muslic duidelijk na gelijkspel in Genk: "Wil niet dat één speler tevreden is met dit punt"

Cercle Brugge heeft op het veld van Racing Genk een puntje gesprokkeld. Nu ja, gesprokkeld. De vereniging was in grote delen van de wedstrijd de beste ploeg en dat vond Cercle-trainer Miron Muslic ook.

Cercle Brugge kwam al na tien minuten op voorsprong via Kevin Denkey en kreeg daarna tal van kansen om de voorsprong te verdubbelen maar dat lukte niet. "We domineerden de ganse eerste helft. We hebben veel kansen gecreëerd, waren goed in de omschakeling... dan moet je ook die tweede maken en desnoods die derde", zuchtte Cercle-trainer Miron Muslic op de persconferentie.

"Want aan de overkant", ging hij verder, "weet je dat Genk aan één kans genoeg heeft om opnieuw in de wedstrijd te komen. Dat gebeurde dan ook met het doelpunt van Zeqiri. Dat moet de volgende stap in de ontwikkeling zijn, om onszelf te belonen na zo'n prestatie", vindt Muslic.

Zwak Genk of sterk Cercle?

Genk miste met Fadera, El Khannouss, Paintsil en Kayembe vier pionnen door de Africa Cup maar daar lag het niet aan volgens de coach. "Dit was geheel aan onszelf te danken en niet door de afwezigen bij Genk. We waren gewoonweg heel goed."

"Maar, we zijn ook ambitieus. Daarom zei ik ook in de kleedkamer dat ik ontevreden ben. Ik wou niet dat één speler dacht dat we het goed gedaan hadden door 1-1 gelijk te spelen in Genk", besloot hij.