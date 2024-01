Standard-coach Ivan Leko ziet dat het niet goed was: "Ik wil mijn spelers zien sterven op het veld"

Standard heeft zaterdag met 0-1 verloren van KV Kortrijk. Geen geslaagd debuut voor Ivan Leko dus die zijn eerste wedstrijd met de Rouches niet kon winnen.

Ivan Leko relativeerde meteen na de wedstrijd, maar hij beseft wel dat het niet goed genoeg was. "Dit is voetbal. We wisten dat we voor een moeilijke wedstrijd stonden. Met twee ploegen die de punten goed kunnen gebruiken. Met een goed georganiseerde tegenstander. Dan heb je killerinstinct nodig", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Dit soort wedstrijden kan je vergelijken met een boksmatch", gaat de Kroaat verder. "Een rake stoot is genoeg om te winnen. Zij hebben die winnende stoot uitgedeeld. Proficiat aan hen. Wij moeten ons daarbij neerleggen, de kritiek aanvaarden maar tegelijk ons hoofd hoog houden en keihard blijven werken."

Leko onderstreept nog eens dat hij veel verwacht van zijn spelersgroep. "Honderd procent is niet goed genoeg. Ik wil mijn spelers zien sterven op het veld. Zien sterven op training. Alles om beter te worden. Vandaag was het niet goed genoeg. Een thuisnederlaag is nooit goed genoeg."