Vrancken tevreden van reactie in tweede helft tegen Cercle Brugge: '"Verdiend gelijkspel"

Racing Genk heeft 2024 niet kunnen aftrappen met een overwinning. Thuis tegen Cercle Brugge kwamen de Limburgers niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Racing Genk werd meteen weggedrukt door de bezoekers en kwam 0-1 achter. "We weten dat ze veel intensiteit op de mat brengen en daar moet je je voet naast zetten. Dat lukte ons niet bij aanvang van de partij", vertelde Genk-trainer Wouter Vrancken achteraf.

"Terechte uitslag"

"In de tweede helft stonden we beter opgesteld en hadden we hun counters meer onder controle waarna ook een verdiend doelpunt volgde. Je moet de mentaliteit en wil laten zien om die wedstrijd te winnen. Dat volgde in de tweede helft meer. Als neutrale toeschouwer denk ik dat het een terechte uitslag was", vond Vrancken.

Zeqiri-Arokodare

Genk forceerde de opening door Zeqiri en Arokodare samen op het veld te zetten. "Ze kunnen samen spelen maar de manier waarop we spelen is dan wel helemaal anders. Ik ben blij dat Zeqiri gescoord heeft en vertrouwen opdoet maar Arokodare heeft ook een heel goede wedstrijd gespeeld."

Door de Africa Cup miste RC Genk vier spelers, "Dan is het altijd wat zoeken omdat je met nieuwe jongens moet spelen", oordeelde Vrancken. "Je hoopt dat die jongens het goed doen maar tegelijkertijd hoop je ook dat je snel opnieuw over die jongens kan beschikken."