William Balikwisha heeft boodschap voor Standard-supporters na nederlaag tegen KV Kortrijk

Standard verloor zaterdag van KV Kortrijk bij het debuut van Ivan Leko. William Balikiwsha gaf uitleg en verontschuldigde zich bij de supporters.

William Balikwisha's eerste woorden waren voor de fans, die massaal waren komen opdagen maar uiteindelijk naar hun spelers floten. "Het is een bedorven verjaardag en we verontschuldigen ons bij de fans. Maar het is een scenario dat we ons helemaal niet hadden voorgesteld. We hadden gewoon dat beetje geluk niet", vatte hij samen voor de camera's van Eleven.

Het leek de Rouches wel aan iets meer dan dat te ontbreken. "We hebben ons goed voorbereid op onze kansen, maar we hebben ze niet benut. Heeft onze verdediging te veel fouten gemaakt? Ik denk het niet, we hadden gewoon een moment van zwakte en zij profiteerden ervan, dat gebeurt. We werden overmoedig en ontspannen, maar zo is het spel nu eenmaal", legde Balikwisha uit.

Ivan Leko heeft nog werk bij Standard

Het 'Leko-effect' was vanaf het begin duidelijk op het trainingskamp, maar het was niet genoeg tegen KV Kortrijk. "Het ontbrak ons aan overtuiging. De coach heeft ons vertrouwen hersteld en we hebben nu heel duidelijke spelprincipes. Gedurende 30 minuten controleerden we de wedstrijd", voegde de Luikse middenvelder eraan toe. "Maar het ontbrak ons aan de afwerking."

Voor William Balikwisha kan het alleen maar beter gaan: "We zijn deze coach en zijn methodes nog aan het ontdekken", besluit hij.