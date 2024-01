'Franse traditieclub wil niet alleen stunten met Benzema, maar ook publiekslieveling van Club Brugge staat héél hoog op verlanglijst'

Olympique Lyonnais heeft met Gift Orban en Malick Fofana twee sterkhouders weggeplukt bij KAA Gent. De Franse traditieclub richt de pijlen op een andere voormalige sterkhouder van de Jupiler Pro League.

De Franse kranten dat Olympique Lyonnais het aanvallende compartiment nog meer wil versterken. Daarvoor kijken de Fransen niet alleen in de richting van Karim Benzema, maar ook naar Arnaut Danjuma.

We kennen de 26-jarige flankaanvaller uiteraard van bij Club Brugge. In het seizoen 2018 - 2019 was hij één van de sterkhouders bij blauw-zwart. Hij versierde er toen zijn transfer naar AFC Bournemouth.

Geen toekomst meer in Spanje of Engeland

Anno 2024 staat Danjuma onder contract bij Villarreal CF, maar wordt hij gehuurd door Everton FC. Ook daar is er geen toekomst meer. In de Ligue 1 dan maar proberen?