JPL-club boekt alweer bijna 10 miljoen verlies en zit in totaal al aan 23,2 miljoen: "Dit is geen verrassing"

De jaarrekening van KV Mechelen, die GvA kon inzien, kleurt helemaal rood. De club leed in het seizoen 2022-2023 een verlies van 9.448.080 euro. Dat zal eerstdaags ook gepubliceerd worden in het Staatsblad. In totaal zit Malinwa nu met een over te dragen verlies van 23,2 miljoen.

CEO Frank Lagast gaf bij GvA ook meer uitleg over de rode cijfers. "Die negen miljoen euro is een momentopname. Het gaat om het verlies in het boekjaar dat op 30 juni van vorig seizoen werd neergelegd. Die cijfers zijn voor ons dan ook geen verrassing”, laat hij weten.

“Leuk is dat natuurlijk niet. Maar we maken ons helemaal niet ongerust. In het verleden moesten we in zo’n situatie spelers verkopen om uit de problemen te blijven. Sinds de komst van Philippe Van Esch als hoofdaandeelhouder hoeft dat niet langer.”

In totaal pompte Van Esch al tien miljoen in de club. “Er is een meerjarenplan”, zegt Lagast. “Ooit zullen we een omslag moeten maken, dat beseffen we. Je kan niet élk jaar zoveel verlies draaien. Maar er zit op dit moment veel waarde in onze club. Nogmaals: we maken ons niet ongerust.”