BREAKING: Bom bij Liverpool: Jürgen Klopp geeft er de brui aan: "Dit is de waarheid"

Jürgen Klopp is na dit seizoen geen trainer meer van Liverpool. Dat heeft de manager vandaag officieel laten weten. De Duitser is al sinds 2015 actief bij de club en bezorgde hen één titel. Mogelijk stapt hij (voor even) uit het voetbal.

Klopp kondigde het nieuws aan in een emotionele video. "Ik begrijp dat het voor velen een schok is, maar laat me dit proberen uitleggen”, opent Klopp. “ik hou van alles waarvoor Liverpool staat. Ik hou ook van iedereen hier: spelers, staf, medewerkers... Maar ik ben ervan overtuigd dat ik deze beslissing moet nemen. Mijn energietank is leeg aan het geraken.”

“Weet dat er op dit moment geen probleem is, maar ik weet ook dat ik deze beslissing niet voor me kan blijven uitschuiven. Ik kan deze job niet blijven en blijven doen... Na alle jaren samen en alles wat samen verwezenlijk hebben, is mijn respect en liefde alleen maar gegroeid voor jullie. Het minst waarop jullie recht hebben is dan ook de waarheid. En dit is de waarheid.”