Bijna zover? Hans Vanaken vergelijkt zijn situatie met die van Ruud Vormer

Hans Vanaken is een onbetwiste titularis bij Club Brugge. En dat wil hij nog een eindje zo houden.

31 jaar is Hans Vanaken ondertussen, maar hij denkt bijlange nog niet aan stilletjes aan een minder belangrijke rol te krijgen bij Club Brugge.

Vanaken voetbalt al sinds hij vier jaar was en doet het nog altijd even graag. “Een nederlaag, of eens een moeilijke periode, heeft daar nooit invloed op gehad”, vertelt hij heel erg duidelijk aan Het Laatste Nieuws.

Zijn contract loopt nog tot 2027, maar dat mag geen eindpunt zijn voor Vanaken. “Liefst — als ik geen zware blessure oploop, en er komt geen moment waarop ze zeggen: 'Nu geven we de kans aan een jongere speler' — zou ik hier willen blijven voetballen tot ik 37, 38 jaar ben.”

Dat iemand zijn plaats op het veld zou inpikken, daar zou hij het moeilijk hebben. Maar zoals Ruud Vormer naar de Challenger Pro League trekken, dat ziet hij ook niet zitten.

“Liefst niet. Het liefste van alles zou ik ergens op mijn 37ste, terwijl ik nog basisspeler van Club Brugge ben, kunnen zeggen: 'Ik ben oud genoeg, ik heb alles gehad en meegemaakt, dit wordt mijn laatste seizoen.'”