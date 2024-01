STVV komt met frappant statement vlak voor derby tegen Genk en fans zijn heel erg blij

STVV is niet opgezet met het feit dat er heel wat transfergeruchten de ronde doen. Die zouden alleen maar bedoeld zijn om de focus op de Limburgse derby te verstoren.

De wintermercato loopt stilaan op z’n eind. Een dergelijke transferperiode gaat gepaard met heel wat transfergeruchten, in de media en op websites. De STVV-supporters verdienen het om juist geïnformeerd te worden. Daarom maken de Kanaries een tussentijdse balans op.

“In de eerste weken van deze transferperiode was het windstil. De jongste dagen komt de markt wat meer in beweging. Als club start je goed voorbereid aan een transferperiode. Dus natuurlijk vinden er in een periode als deze heel wat telefoontjes en gesprekken plaats”, klinkt het.

“En natuurlijk wekken de goede prestaties van onze spelers de nodige interesse op. Op zich is dat een compliment voor onze spelers en voor onze club. De realiteit is echter dat er qua uitgaande transfers op dit moment maar één dossier heel concreet is.”

De club verwacht zich niet aan grote verschuivingen, maar als dat toch zou gebeuren dan hebben ze al waardige vervangers op het oog.

Vooral rond de derby van zondag tegen Genk wordt heel wat gespeculeerd. “In de marge van deze wedstrijd worden er de gekste indianenverhalen gelanceerd. Zelfs wat betreft denkbeeldige transfers van Kanaries richting Genk. We kunnen echter formeel zijn: er is op geen enkele manier contact over een transfer van een STVV-speler naar Genk.”

“Bij een derby horen wat subtiele speldenprikjes heen en weer. We zouden waarderen dat het daarbij blijft, en dat er geen loze transferverhalen gelanceerd worden om onze club te destabiliseren in aanloop naar deze belangrijke match.”

De fans zijn enorm blij met dit bericht van de club, zo is te zien in de reacties op het bericht dat op Facebook gelanceerd werd over de transfergeruchten.

“Dit soort communicatie is toe te juichen en richting supporters o zo belangrijk. Top”, zegt Philip.

“Mooie communicatie richting supporters. Getuigt van respect. Op naar zondag”, vult Diederik aan.

“Fantastisch hoe jullie met de fans omgaan. Wat een prachtige club is dit wel niet geworden met Belgische jeugd. Niet zoals bij Genk waar de eigen jeugd nog moet kiezen voor welk land ze ooit willen uitkomen. Gogo STVV”, schrijft Jens.

“Bedankt voor de communicatie STVV want ikzelf en vele supporters liepen op de toppen van ons tenen. En zondag vollebak van de eerste minuut tot de laatste, kanarie voor het leven”, besluit Peter.