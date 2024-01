Paul Van Himst weet wat er nodig is om kampioen te spelen in de Jupiler Pro League

Union SG blijft riant aan de leiding in de Jupiler Pro League. De Brusselaars blijven de topfavoriet voor de titel dit seizoen.

Union SG is de fiere leider in de Jupiler Pro League. Als de club zo blijft doorgaan, dan maken ze een grote kans om de titel te pakken.

Al zijn er nog kapers op de kust. Vooral Club Brugge lijkt op toerental te komen, maar volgens Paul Van Himst zijn er wel meer ploegen die het kunnen maken.

“Een ploeg of drie, vier, zeker? En dan denk ik behalve aan Anderlecht, als ze er zondag door geraken, vooral aan Club Brugge, die komen wel terug. Gent zal het wat moeilijker krijgen. Maar vooral Antwerp wordt nog een grote concurrent”, klinkt het in De Zondag.

Voor Van Himst is Antwerp een bijzondere ploeg. “Ze zijn nu met Arthur Vermeeren wel een goeie speler kwijt maar ze hebben toch nog veel kwaliteit.”

Al is er soms wat bijzonders nodig om de titel te pakken. “Het is misschien niet dé topploeg, maar dat zeiden we vorig jaar van Antwerp ook al. En ze werden kampioen. Je hebt ook wat geluk nodig om kampioen te spelen.”