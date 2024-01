KRC Genk-verdediger Mark McKenzie laat zich uit over het herspelen van Anderlecht-Genk

De Disciplinaire Raad heeft onlangs beslist dat de wedstrijd Anderlecht-Genk opnieuw zal worden gespeeld. Een datum is er nog niet en Anderlecht kondigde al aan dat het verdere stappen zou ondernemen. Toch lijken ze er bij Genk al klaar voor te zijn.

KRC Genk mocht een strafschop onterecht niet opnieuw nemen in de wedstrijd tegen Anderlecht afgelopen jaar in december. De Limburgers verloren uiteindelijk met 2-1. Genk-verdediger Mark McKenzie ziet het als een goede kans om te grijpen. "Het is weer een kans voor ons om punten te nemen."

Komt er dan niet veel druk op Genk te staan om die wedstrijd te winnen? "Goh, druk is heel relatief", gaat McKenzie verder. "We spelen tegen een goede tegenstander die ook voetbal wil spelen. Dat is goed voor ons omdat wij ook een voetballende ploeg zijn. Wij hebben wapens om hun pijn te doen, maar het is ook omgekeerd zo."

Racing Genk staat momenteel vijfde in het klassement. Met nog acht speeldagen te gaan zal de club moeten vechten voor play-off 1. "Uiteindelijk zijn dat de wedstrijden die je wil spelen. We moeten gewoon klaar zijn voor het duel want het gaat een belangrijke match worden voor play-off 1. Ieder punt telt nu. Woensdag spelen we tegen OH Leuven, als ze zeggen dat we tegen Anderlecht moeten spelen zullen we klaar zijn."