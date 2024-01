Anderlecht richt pijlen op groot talent van... Arsenal

RSC Anderlecht lijkt het dossier van Amazio Cozier-Duberry te bestuderen. De jeugdspeler van Arsenal werd eerder gevolgd door KAA Gent, maar staat nu ook op de radar van paars-wit.

Anderlecht lijkt actief te zijn in deze laatste dagen van de transfermarkt, maar bereidt zich ook voor op de toekomst, zo blijkt uit een bericht in de Britse krant The Standard. Anderlecht zou tot de gegadigden behoren voor de handtekening van Amazio Cozier-Duberry, een 18-jarige vleugelspeler die momenteel bij de jeugd van Arsenal speelt, maar waarvan het contract in juni afloopt.

Hoewel er gesprekken gaande zijn met Arsenal voor een mogelijke verlenging, lijkt Anderlecht geïnteresseerd te zijn in zijn profiel. Ze zullen echter concurrentie ondervinden van drie andere clubs: Ajax, Borussia Dortmund en Newcastle.

In het huidige seizoen van de beloftencompetitie speelde Cozier-Duberry in acht wedstrijden, scoorde vijf doelpunten en gaf twee assists. Hij is ook al opgeroepen voor het Engelse U19-team en heeft drie doelpunten in acht interlands.