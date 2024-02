Deila heeft nieuws dat fans van Club Brugge heel graag zullen horen

De kans dat Antonio Nusa vandaag getransfereerd wordt is klein. En daar zijn verschillende redenen voor.

Bij Brentford zijn ze na de medische testen van Antonio Nusa niet overtuigd om de deal te laten doorgaan. De dokters bekijken wat er mogelijk is.

Bij Club Brugge zijn ze alvast niet van plan iets van de prijs af te doen. De 37 miljoen euro blijft het prijskaartje voor Nusa. Bovendien zijn er ook nog andere kandidaten dan Brentford voor het goudhaantje.

Ronny Deila zette Nusa dinsdag niet in de selectie tegen KV Kortrijk. “Het is echt veel geweest voor hem de laatste dagen”, aldus Ronny Deila aan Het Laatste Nieuws.

De coach van Club Brugge heeft alvast goed nieuws voor de fans van Club Brugge. “Dus we hebben hem thuisgelaten. Maar hij is fit. En dus is het de bedoeling dat hij er zondag weer bij is.”

De transfer moet vandaag trouwens niet in orde zijn, als Brentford hem wil. Als hij de rest van het seizoen bij blauwzwart blijft spelen, dan moet dat niet vandaag gebeuren.