OFFICIEEL: Anderlecht had het (stiekem) gehoopt en kan overbodige pion definitief lozen

Benito Raman is niet langer een speler van RSC Anderlecht. De aanvaller trekt naar Turkije om er voor Samsunspor te voetballen.

Jesper Fredberg wrijft zich alvast in de handen. Het leek er een maand lang op dat Benito Raman zijn (dure) contract zou uitzitten bij RSC Anderlecht, maar de slotdag van de wintermercato bracht een oplossing.

Raman leek lange tijd op weg naar OH Leuven, maar het is dan toch een buitenlands avontuur geworden. De 29-jarige aanvaller tekende een contract tot medio 2026 bij Samsunspor.

HOŞ GELDİN BENITO! 🔴⚪️



2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Teknik Direktörümüz Markus Gisdol'ün listesinde ilk sırada bulunan RSC Anderlecht ekibinde forma giyen Belçikalı santrafor Benito Dirk Raman ile 2.5 yıllık anlaşmaya varılmıştır.



Samsunspor Ailemize Hoş Geldin… pic.twitter.com/a0dQovN0xW — Yılport Samsunspor 🇹🇷 (@Samsunspor) February 1, 2024

Momenteel is er niets geweten van een transfersom, maar de kans is groot dat Anderlecht Raman gratis en voor niets heeft laten gaan. De Belgische recordkampioen is al heel blij dat de éénvoudig Rode Duivel niet meer op de loonlijst staat.