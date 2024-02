Onverwachte antiheld bij KRC Genk: de kritische bewoordingen blijven niet achterwege

Een antiheld hoeft lang niet de slechtste speler uit de ploeg te zijn. Bij KRC Genk leken ze op weg naar een nipte zege in Leuven, tot Matias Galarza een strafschopfout beging op Youssef Maziz. Tot dat moment was de jonge Argentijn niet bezig aan een slechte partij.

"Ik denk wel dat de verdediging en het middenveld stabiel stond en dat Galarza en Hrosovsky een degelijke wedstrijd speelden. Glijdt Galarza weg in de fase met de penalty? Dat weet ik niet. Hij moet daar ook wel beter doen", schuwt Wouter Vrancken de kritische noot niet.

"Je moet er gewoon rustig voor blijven, in principe kan er niets gebeuren. Zo naar de bal gaan was niet nodig", vindt de trainer van Genk. "Ik ga niet zeggen dat we het goed gedaan hebben op het middenveld, want we hebben verloren en dus was het niet goed genoeg", is dan weer de algemene opvatting van Patrik Hrosovsky.

Hrosovsky zoekt de fout elders

De Slovaak smijt zijn ploegmaat niet onder de bus, maar zoekt de fout in een vroeger stadium. "Bij het strafschopgeval maakten we al een fout in de fase voordien. Onze ploeg was 'te groot', we gaven hen te veel ruimte. Dat is waardoor die situatie is ontstaan." Genk kon zich na de penalty niet meer herpakken en verloor met 2-1.