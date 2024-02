📷 OFFICIEEL KV Kortrijk haalt twee middenvelders binnen

KV Kortrijk wist zich op Transfer Deadline Day ook nog te versterken met twee extra middenvelders.

KV Kortrijk maakte het nieuws bekend op zijn officiële kanalen. “Iver Fossum komt naar het Guldensporenstadion. Hij komt definitief over van FC Midtjylland”, klinkt het.

“De 27-jarige Noor Iver Fossum zette deze avond zijn handtekening onder een contract bij KVK. De centrale middenvelder kende zijn doorbraak in eigen land bij Stromsgodset. In 2016 verhuisde hij naar Hannover 96 en kwam 66 keer in actie voor de Duitse traditieclub.”

“3 jaar later maakte Fossum de oversteek naar Denemarken om bij Aalborg aan de slag te gaan. In 4 seizoenen bij de club was hij goed voor 31 doelpunten en 19 assists.”

“Afgelopen zomer stapte Iver over naar FC Midtjylland. KVK neemt de Noorse international nu definitief over van Midtjylland. Fossum tekent een contract tot juni 2026 in het Guldensporenstadion. We wensen Iver dan ook van harte welkom bij KVK!”

Naast de definitieve transfer van Fossum haalt het op uitleenbasis ook nog Kings Kangwa van Rode Ster Belgrado binnen. "Na zijn doorbraak in eigen land was Kangwa actief in Rusland bij Arsenal Tula en verhuisde hij in 2022 naar Rode Ster Belgrado", klinkt het.

"In Servië kwam de Zambiaan afgelopen seizoen in actie in de Europa League en was hij een vaste waarde in het team dat de Servische “dubbel” binnenrijfde. Kings Kangwa is ook international voor Zambia. Bij zijn nationale efltal scoorde hij afgelopen maand tegen Congo op de Afrika Cup."