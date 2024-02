RWDM helpt Anderlecht een handje met klacht: "Ik ben blij dat het nu gebeurt"

Bij Anderlecht zien ze het wel graag gebeuren: nog clubs die klacht indienen na een scheidsrechterlijke fout/dwaling. Als Anderlecht-Genk een precedent wordt, zal het volgens Brian Riemer klachten gaan regenen.

Riemer is blij dat het in de actualiteit blijft. "Want stel je voor dat er nu zeven weken niets over gezegd wordt en dan moet er ineens herspeeld worden of komt er een beslissing van de beroepsinstanties...", begon Riemer zijn pleidooi.

"Iedereen wist dat dit ging gebeuren. Beeld je trouwens eens in wat er gaat gebeuren als het er echt toe doet. Als het gaat over degradatie en één punt het verschil kan maken. Of in de play-offs, als één punt het verschil kan maken voor een Europese plaats. Dan krijg je twee of drie klachten per week, daar ben ik zeker van. Daarom ben ik blij dat het nu gebeurt."

Riemer weet ook waar het fout is gelopen in het hele verhaal. De VAR wordt gezien als een wondermiddel en dat is het niet. "Iedereen dacht dat als de VAR kwam dat er geen fouten meer gingen gebeuren. Maar nu gebeuren er gewoon andere fouten. De refs moeten hun reglementenboek naast zich beginnen leggen. Ze willen elke fout corrigeren. Als je hiermee doorgaat, wordt het een warboel. Dit is een cruciaal moment voor de competitie én voor het land."