Anderlecht-speler maakt grote indruk, ook op Tedesco: op weg naar basisplaats op EK?

Anderlecht speelde de laatste weken niet zijn beste voetbal, maar er waren wel een paar jongens die er bovenuit staken. Mario Stroeykens bijvoorbeeld. Maar ook Zeno Debast. Die laatste is immens gegroeid in zijn rol van centrale verdediger. In die mate dat hij het niveau van Vertonghen benaderd.

Debast zijn laatste wedstrijden waren eigenlijk wel indrukwekkend te noemen. Op geen foutje te betrappen in defensief opzicht en aanvallend een meerwaarde. Eigenlijk is de verdediger bij de top drie qua technisch begaafde voetballers van paars-wit naast Hazard en Leoni.

Dat bewijst hij door soms in te dribbelen of zijn tegenstander in de wind te zetten. Daar heeft zijn opleiding als aanvallende middenvelder natuurlijk veel mee te maken. Maar de reden waarom het er de laatste tijd nog meer uitkomt, is niet alleen daar te zoeken.

Motivatie voor laatste 16 matchen

Binnen Neerpede valt er te horen dat er niemand meer gemotiveerd is. Debast is zo'n jongen met een groot hart voor de club, maar hij weet ook dat het waarschijnlijk zijn laatste maanden zijn bij Anderlecht. Op 20-jarige leeftijd heeft hij 81 officiële matchen achter de gordel zitten. Nog 16 en dan krijgt hij zijn transfer.

Niet voor de 7 miljoen die Frankfurt deze zomer bood, daar mag u zeker van zijn. 15 miljoen en liefst zelfs 20 miljoen, dat wil Jesper Fredberg voor de centrale verdediger. Waar dat verschil van zal afhangen? Of hij deze zomer zal spelen op het EK in Duitsland.

Basisspeler op EK?

Dat zal afhangen van welke afweging Domenico Tedesco gaat maken. Gaat hij voor continuïteit met Wout Faes? Of neemt hij het risico met Debast, die een veel betere crosspass heeft en een goeie verstandhouding met Jan Vertonghen? Het staat zeker nog niet in steen gebeiteld.

Anderhalf jaar geleden maakte hij zijn debuut bij de Rode Duivels en dat zorgde voor gemengde emoties. Die eerste wedstrijden tegen Wales en Nederlands waren niet overtuigend en hij werd vooral in de lucht afgetroefd. 1,5 jaar tussen 18 en 20 maakt echter een wereld van verschil.

Debast is in het krachthok gekropen en er veel sterker uitgekomen. In de lucht is hij een pak steviger en doortastender. Op de grond is hij amper nog te kloppen. Vroeger stapte hij ook nog te pas en te onpas uit, maar onder de vleugels van Jan Vertonghen heeft hij dat afgeleerd.

Intussen is hij ook een leider geworden. Toen Vertonghen uitviel was dat pas echt duidelijk. Veel pluspunten dus om zowel hem als Fredberg deze zomer gelukkig te maken. Nog 16 matchen dat niveau aanhouden voor volk, voor transfer en voor Anderlecht.