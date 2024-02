Union-CEO Philippe Bormans komt met verrassende uitspraak vlak voor duel met Club Brugge

Union SG neemt het woensdagavond op tegen Club Brugge in de halve finales van de Croky Cup. Union-CEO Philippe Bormans kwam daags voordien met een verrassende uitspraak.

Union is momenteel alleen leider in de Jupiler Pro League. Dat met maar liefst 10 punten voorsprong op de eerste achtervolger Anderlecht. De CEO van de club, Philippe Bormans kwam met de verrassende uitspraak dat hij met Union geen topclub wil worden. "Een nieuw stadion is een noodzaak, maar zal van ons geen topclub maken. Dat wíllen we ook niet", vertelde hij aan Het Nieuwsblad.

De club is goed op weg om bij de G6 te horen maar, "Dat is niet onze ambitie." Op sportief vlak wil Bormans wel aan de top blijven, maar een echt grote club worden hoeft voor hem niet, en dat heeft veel met de fans te maken.

"Sportief willen we top zijn, maar een even groot stadion als bijvoorbeeld Standard zullen we nooit hebben. Ons budget is ook niet dat van de topclubs. Commercieel is het niet haalbaar om een topclub te zijn. Dat hoeft ook niet, want dan kan je volgens mij niet dicht bij de fans staan en dat willen wij wel. We willen niet rijk worden op hun rug", besluit hij.